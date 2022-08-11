Украина может присоединить к "зерновому коридору" порт Николаева: названные условия

КИЕВ. 11 августа. УНН. Украина рассмотрит возможность присоединения николаевского порта к “зерновому коридору”, если россия соблюдет договоренность о разблокировании украинских портов и обеспечении безопасности. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Если все будет идти в соответствии с договоренностями и будет гарантирована безопасность нашему побережью, то будем рассматривать возможность присоединения Николаевского морского порта к зерновому коридору, поскольку там также есть заблокированные корабли с украинским зерном", – отметил Кулеба.

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В рамках "зернового соглашения" 11 судов направляются к покупателям в семи странах. Общий объем аграрного груза, уже вышедшего из украинских портов, – 374 тыс. тонн.