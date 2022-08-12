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Зеленский обратился к чиновникам, чтобы те не наживались на войне и давали меньше деталей в своих комментариях

Зеленский обратился к чиновникам, чтобы те не наживались на войне и давали меньше деталей в своих комментариях

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский призвал представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих оборонные вопросы, давать меньше конкретных деталей. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Хочу отметить сегодня важное дело для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций и т.д.", - сказал Глава государства.

Детали

Зеленский привел простое правило, что война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей озвучат чиновники о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов.

"Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях», – добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что Россия снова пробила дно в мировой истории терроризма используя атомную станцию ​​как средство манипулирования.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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