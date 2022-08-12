Авария на Запорожской АЭС может стать катастрофой для Украины, но не для Европы, – Politico

КИЕВ. 12 июля. УНН. Сообщение об обстреле крупнейшей в Европе атомной электростанции в оккупированной Россией Украине вновь вызвали опасения по поводу ядерной катастрофы, но эксперты остаются уверенными, что риск катаклизма, подобного Чернобыльской, низкий. Об этом пишет Politiko, передает УНН.

Детали

По мнению экспертов, последствия российских обстрелов при худших сценариях коснутся только жителей Украины, живущих в радиусе 30 км вокруг станции.

Это благодаря 10-метровым бетонным стенам, которыми защищены реакторы. Пробить такую ​​защиту сможет только шквал прицельных бомбардировок.

Удар по местам хранения ядерного топлива тоже не будет очень эффективным, поскольку выброс радиоактивных материалов распространится только в радиусе 10-20 км.

Напомним

5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, использовали электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления".

В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию ​​как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".

Соединенные Штаты поддержали призывы к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.