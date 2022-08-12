Кулеба предложил ОАЭ присоединиться к восстановлению Украины

КИЕВ. 12 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой ОАЭ вопросы продовольственной безопасности и предложил Эмиратам принять участие в восстановлении Украины. Об этом министр написал в своем Twitter, передает УНН.

Детали

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдаллой бин Заидом Дмитрий Кулеба со своим коллегой обсудили глобальную продовольственную безопасность, а также украинский представитель предложил ОАЭ принять участие в восстановлении Украины.

Цитата

"Благодарен ОАЭ за поддержку Украины в рамках ООН и оказание гуманитарной помощи. Предложил эмиратской стороне активно участвовать в Плане быстрого восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Напомним

Зеленский сообщил, что принял участие в конференции доноров в Копенгагене, где для Украины собрали 1,5 млрд евро.