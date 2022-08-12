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Оккупанты за ночь нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску

Оккупанты за ночь нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня ночью российские военнослужащие нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. Разрушений претерпели дома в частном секторе, предварительно, без пострадавших. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко, информирует УНН.

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«Утро в Краматорске началось с 2 часов ночи, 11 ракетных ударов по городу. Претерпели разрушений дома в частном секторе. Информация о пострадавших не поступала. Оккупанты уничтожают все на своем пути - тактика террористов», - заявил Гончаренко в Facebook.

Дополнение 

Ранее российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В Краматорске во время разборки завалов на месте разрушенного в результате ракетного удара жилого дома обнаружено тело погибшего мужчины.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, Краматорск, война с Россией
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