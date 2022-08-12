Оккупанты за ночь нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня ночью российские военнослужащие нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. Разрушений претерпели дома в частном секторе, предварительно, без пострадавших. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко, информирует УНН.

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«Утро в Краматорске началось с 2 часов ночи, 11 ракетных ударов по городу. Претерпели разрушений дома в частном секторе. Информация о пострадавших не поступала. Оккупанты уничтожают все на своем пути - тактика террористов», - заявил Гончаренко в Facebook.

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Ранее российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В Краматорске во время разборки завалов на месте разрушенного в результате ракетного удара жилого дома обнаружено тело погибшего мужчины.