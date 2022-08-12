Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,2414 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
34305

"Великобритания обещала и выполнила": в Украину прибыли новые РСЗО М270 – Резников

"Великобритания обещала и выполнила": в Украину прибыли новые РСЗО М270 – Резников

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина получила от Великобритании новые реактивные системы залпового огня М270. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует УНН.

Цитата

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли новые РСЗО М270. Спасибо министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и всем британцам! Ваша поддержка чрезвычайно важна для Украины. Наши ВСУ умело используют это "пополнение" на поле боя. P.S. Больше "подарков" поступит в скором времени", – написал Резников.

Напомним

1 августа министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила от Германии реактивную систему залпового огня MARS II.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.