"Великобритания обещала и выполнила": в Украину прибыли новые РСЗО М270 – Резников

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина получила от Великобритании новые реактивные системы залпового огня М270. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует УНН.

Цитата

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли новые РСЗО М270. Спасибо министру обороны Великобритании Бену Уоллесу и всем британцам! Ваша поддержка чрезвычайно важна для Украины. Наши ВСУ умело используют это "пополнение" на поле боя. P.S. Больше "подарков" поступит в скором времени", – написал Резников.

UK promised, UK delivered!

Более M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the people! Ваша помощь является ужасной и важной для Украины. Наш #UAarmy будет удачно использовать этот "обеспечение" в битве.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK