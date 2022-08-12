Помогали выехать из Украины: разоблачили четыре "зеленых коридора" для военнообязанных

КИЕВ. 12 августа. УНН. В трех областях Украины и в Киеве СБУ разоблачила злоумышленников, которые организовывали нелегальный выезд за границу военнообязанных мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram СБУ.

Цитата

"СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин за границу. Некоторые маршруты незаконной переправки призывников пролегали в страну-агрессор и временно оккупированный Крым", – говорится в сообщении.

Детали

В Киеве киберспециалисты СБУ нейтрализовали деятельность преступной группировки из работников одного из комиссариатов, адвокатов и врачей, которая организовалатак называемый "зеленый коридор" для мужчин призывного возраста.

В Харьковской области разоблачены злоумышленники, которые "помогали" военнообязанным выехать из Украины в ЕС, но через территорию рф. Однако эта схема так и не "заработала" – сотрудники СБУ нейтрализовали ее уже на подготовительном этапе.

В Запорожье ликвидирован еще один канал незаконной переправки потенциальных призывников во временно оккупированный Крым. Прайс колебался от 5 тыс. до 10 тыс. грн в зависимости от возраста и количества человек.

В Черниговской области задержаны еще двое злоумышленников, которые за 100 тыс. грн с одного человека незаконно перемещали мужчин в беларусь.

Напомним

Офис Генерального прокурора сообщил, что в Черниговской области задержали группу лиц, которая организовала незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу Украины в республику беларусь.