Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,2414 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Превышение формальдегидов и диоксидов: где в Киеве наиболее загрязнен воздух и каковы причины этого
Превышение формальдегидов и диоксидов: где в Киеве наиболее загрязнен воздух и каковы причины этого
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6330

Ермак и Залужный созвонились с советником президента США и американским генералом: о чем говорили

Ермак и Залужный созвонились с советником президента США и американским генералом: о чем говорили

КИЕВ. 12 августа. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами генерал Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Об этом сообщается на сайте Президента, передает УНН.

Детали

В разговоре также принял участие заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал.

Стороны обсудили "возможности оптимизации логистических коридоров с целью повышения устойчивости Украины и обменялись мнениями о перспективах активизации диалога".

Ермак отметил, что высокий уровень взаимопонимания и доверия создает основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

В конце разговора руководитель Офиса Президента выразил искреннюю благодарность Соединенным Штатам и американскому народу за поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Дополнение

9 августа Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, ВСУ, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.