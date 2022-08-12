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Нидерланды продлили срок получения статуса временной защиты для украинцев: миграционная служба не справляется

Нидерланды продлили срок получения статуса временной защиты для украинцев: миграционная служба не справляется

КИЕВ. 12 августа. УНН. Службе иммиграции и натурализации (IND) Нидерландов продлила срок регистрации украинцев, желающих получить статус временной защиты в этой стране, сообщает УНН со ссылкой на IND.

Срок получения подтверждения о регистрации должен был завершиться 1 сентября, однако был продлен до 31 октября.

Как рассказали УНН, украинцы, проживающие в Нидерландах, у большинства из них либо закончился, либо завершается срок пребывания в ЕС. Регистрация в IND, которая будет действовать до марта 2023 года, позволит им находиться в Нидерландах, работать и передвигаться по странам ЕС. Кроме того, статус временной защиты предоставляет доступ к социальной помощи, медицинской защите, доступ детей к образованию.

«Одной из самых горячих тем для украинских перемещенных лиц в Нидерландах продолжает оставаться получение подтверждения права проживания в Нидерландах (…) К сожалению, миграционная служба все еще не справляется с объемами работы по выдаче документов перемещенным лицам из Украины. Не помогает улучшению ситуации и тот факт, что август – это время школьных каникул, а значит, это время отпусков для многих нидерландцев. Поэтому срок обязательного получения документа о праве жительства продлен с 1 сентября до 31 октября», - пишет сайт help-ukraine.nl.

Украинцам, чьи нидерландские работодатели требуют с 1 сентября предоставить подтверждение регистрации в IND, советуют показать им разъяснение миграционной службы страны, продлившей сроки регистрации. До 31 октября для права на работу достаточно паспорта.

Источник: УНН
Теги: беженцы, Нидерланды
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