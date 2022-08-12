Хотел создать "ОНР": суд арестовал активы одесского депутата от "ОПЗЖ"

КИЕВ. 12 августа. УНН. Подольский суд Киева постановил передать АРМА активы депутата Одесского горсовета от “ОПЗЖ”, которого следствие подозревает в коллаборационизме. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Детали

В общей сложности арестовано 63 тыс. 307 долларов, 3,7 тыс. евро и 92 тыс. 815 грн, которые изъяли во время обысков. Также в постановлении говорится, что, по данным следствия, этот депутат вместе с однопартийцами проводил коллаборационистскую деятельность с целью провозглашения “Одесской народной республики”.

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“По версии органа досудебного расследования депутаты Одесского городского совета от политической партии «Оппозиционная платформа при жизни» (...) с целью осуществления коллаборационной деятельности проводят на территории г. Одессы и Одесской области мероприятия направленные по привлечению граждан для развития собственной сети оправдания и признания правомерной военной агрессии Российской Федерации с целью провозглашения Одесской Народной Республики”, - говорится в решении.

Также следствие установило, что руководитель охраны депутата в ходе разговора с военнослужащим предложил за денежное вознаграждение приобщиться к поддержке агрессии рф против Украины и осуществлять меры корректировки огня военного флота рф, который базируется в Черном море.

Напомним

На коллаборационизм также просят проверить нардепа Антона Яценко, ранее бывшего членом “Партии регионов”, из-за его вероятных связей с подозреваемым в госизмене нардепом Алексеем Ковалевым, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину он "исчез с радаров". Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикун, в свое время Яценко работал под его руководством.