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Утренний взрыв в Мелитополе: по заслугам получил коллаборант олег шостак – мэр

Утренний взрыв в Мелитополе: по заслугам получил коллаборант олег шостак – мэр

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня утром в Мелитополе Запорожской области было совершено покушение на одного из руководителей избирательного штаба "единой россии", руководителя пропагандистского отдела по работе со СМИ олега шестока. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Федоров отметил, что в Мелитополе началась охота на коллаборантов, которые готовятся к псевдореферендуму.

"Сегодня: у коллаборантов подгорает "заднее место". В прямом смысле. "По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "единой россии" – руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ олег шостак. Близкий приспешник евгения балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала "МТВ-Плюс". Систематически транслируя в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы пылкой любви мелитопольцев к "россии". Итог: теперь шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально подорвана", – подчеркнул мэр.

Напомним

Сегодня утром Иван Федоров сообщил, что в городе раздался громкий взрыв.

Источник: УНН
Теги: Мелитополь
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