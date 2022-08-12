Ночной ракетный удар по Харькову: разрушены корпуса вуза

КИЕВ. 11 августа. УНН. В результате ночного ракетного удара российских оккупантов по Харькову разрушены корпуса одного из заведений высшего образования, сообщили в Харьковской областной прокуратуре и добавили, что уже открыто уголовное производство, пишет УНН.

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"По данным следствия, 12 августа в 2:52 российская армия нанесла ракетный удар по Слободскому району города Харькова. В результате обстрела разрушены и существенно повреждены корпуса одного из учреждений высшего образования. Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют", - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, обстрел производился ракетами С-300 с территории белгородской области рф.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Оккупанты ночью выпустили 4 ракеты по Харькову.