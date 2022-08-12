Украина вернула уже 522 тела погибших военных

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украине удалось вернуть тела 522 военных, которые погибли во время полномасштабной войны с российскими оккупантами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает УНН.

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"522 тела нам уже удалось забрать. Мы забираем их по разным направлениям, не только из Донецкого, но и Харьковского, Луганского", – рассказал Котенко.

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По словам уполномоченного, Украина сделает все возможное для того, чтобы забрать тела всех своих защитников.

Котенко также отметил, что переговоры о возвращении погибших проходят исключительно через посредника – Международный Красный Крест.

“Как это происходит? Мы даем запрос, что в таком месте было сражение и там могут находиться тела наших погибших. Тогда российская сторона выходит на это место на подконтрольной ей территории. Если действительно находят погибших, их забирают. Потом передают нам”, – добавил уполномоченный.

Дополнение

9 августа Украина вернула тела еще 17 погибших военных, а 10 августа в Киев доставили тела 16 бойцов, которые защищали Мариуполь.