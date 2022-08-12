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"Все в лучших традициях 30-х годов СССР": в Херсоне ночью оккупанты осуществили серию обысков и задержаний

"Все в лучших традициях 30-х годов СССР": в Херсоне ночью оккупанты осуществили серию обысков и задержаний

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сегодня ночью во временно захваченном Херсоне российские оккупанты провели серию обысков и задержаний. Об этом сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«В самом Херсоне есть информация о том, что орки снова провели серию ночных обысков/задержаний. Все в лучших традициях 30-х годов СССР. Для людей гораздо страшнее не звуки прилетов, когда работают ВСУ, а шум военного мотора «Урала», ругательства с российским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали на этот раз», - заявил он.

Детали

Также, по его информации, в Херсоне и в районе Новой Каховки Херсонской области раздавались взрывы.

Дополнение 

В захваченной Новоалексеевке Херсонской области сгорели ангар и техника российских оккупантов.

Также появилось видео с последствиями удара украинских военных по мосту возле Каховской ГЭС Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, война с Россией
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