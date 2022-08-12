Бюджет планируется увеличить еще на 270 млрд грн: куда пойдут деньги

КИЕВ. 12 августа. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил увеличение расходов Государственного бюджета на 270,2 млрд грн, большинство из которых – на безопасность и оборону. Покрыть дополнительные расходы планируют за счет увеличения внутренних заимствований, сообщил глава бюджетного комитета Юрий Аристов, пишет УНН.

Цитата

"Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил законопроект №7644, который уже в ближайшее время будет вынесен в сессионный зал. Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 270,2 млрд грн. Подавляющая часть средств – 269,45 млрд - пойдут на обеспечение национальной безопасности и обороны", - отметил Аристов в Facebook.

Детали

Больше всего расходы увеличиваются, по словам нардепа, на нужды Минобороны – на 241,2 млрд грн. Кроме этого, дополнительные средства предусматриваются, в частности, для МВД (+22,9 млрд грн), СБУ (+2,5 млрд грн), Главного управления разведки МО (+2,1 млрд грн).

При этом нардеп Ярослав Железняк отметил, что законопроект предусматривает 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупку газа за кредит (кредит на 10 лет под 1,6%) правительства Канады.

"Для покрытия дополнительных расходов будут увеличены внутренние заимствования путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На такую ​​же сумму увеличится предельный объем государственного долга на конец года. То есть законопроект является сбалансированным по поступлениям и расходам государственного бюджета. И самое главное: он очень важен, ведь обеспечение потребностей национальной безопасности является безусловным приоритетом государства. К тому же использовать средства от западных партнеров на оборонные цели мы не можем - международные финансовые организации не покрывают расходы в военной сфере", - отметил Аристов.

Дополнение

Бюджет ежемесячно получает около 2,8 млрд долл. внешних поступлений. Ранее потребность в финансировании дефицита госбюджета на фоне войны оценивалась в около 5 млрд долл.