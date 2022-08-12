Среди деоккупированных территорий: Сумская область остается наиболее заминированной – МВД

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сумская область остается наиболее заминированным регионом среди тех, которые уже освободили от российских оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, информирует УНН.

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"Сейчас среди деоккупированных территорий Сумская область остается наиболее заминированной. Более 47% территории области было заминировано в начале. Сейчас – это островки, которые остаются чрезвычайно опасными, в частности, лесистая местность, куда нельзя заходить", – отметил глава МВД.

Детали

По словам Монастырского, полностью заминированной и чрезвычайно опасной остается 20-километровая пограничная зона, где из-за постоянных обстрелов спасатели не могут начать разминирование. Однако разминирование на территории Сумской области продолжается и требует привлечения большего количества специалистов и техники.

"Над разминированием небольшого пруда под Сумами наши спасатели работали две недели: сотни снарядов были обнаружены и подняты со дна. Это еще раз свидетельствует, что у наших спасателей впереди очень много работы. И однозначно нужно увеличивать количество пиротехников и техники для разминирования Украины", – сообщил министр.

Он также отметил, что враг и сейчас продолжает засорять территорию Сумской области взрывоопасными предметами. Только за день россияне выпустили по региону около 200 мин. Отдельно глава МВД обратил внимание на одно из самых опасных устройств – мина-лепесток, которая имеет зеленый цвет и малозаметна в траве.

"Так называемая мина-лепесток запрещена международными конвенциями. Она может быть установлена ​​как непосредственно на месте, так и при обстреле кассетными боеприпасами с большого расстояния: на высоте происходит подрыв и мины засоряют большую территорию. В Сумской области вблизи населенного пункта Тростянец квадратные километры загрязнены, в том числе, противопехотными минами", – сказал Монастырский.

Напомним

По самым оптимистичным прогнозам, для разминирования всей территории Украины понадобится 5-7 лет.