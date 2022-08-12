"Хваленое ПВО в очередной раз не сработало": боевик "днр" о взрывах в Крыму – перехват ГУР

КИЕВ. 12 августа. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор, где боевик "днр" со своим знакомым обсуждает взрывы в оккупированном Крыму и дает свою версию ситуации, передает УНН.

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"В Крыму аэропорт какой-то. Говорят, что подорвался там, “небрежность”. При заправке боеприпасы сорвались, в Крыму. Кого заправили? Укропы ракетами. А россияне по телевизору говорят, что это была “небрежность”, не признаются. А укропы говорят что да, это они. А эти что-то морозятся, чтобы не стыдно было. Там же небо на замке, а тут на, прилет. Хваленое ПВО не сработало в очередной раз. и в Крыму, это же паника там будет. Может еще и по мосту ударят, то вообще тогда прикол будет", – говорится в разговоре.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор российского оккупанта с отцом. По словам рашиста, который находится в Херсонской области, начальство никого не собирается менять и жалуется на постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.