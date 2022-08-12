Суд снял арест со здания ТРЦ Ocean Plaza

КИЕВ. 12 августа. УНН. Печерский районный суд Киева снял арест со здания ТРЦ Ocean Plaza, передает УНН со ссылкой на соответствующее постановление суда. Арест также снят с банковских счетов владельца ТРЦ – ООО "ИС Лыбидь".

Детали

Как говорится в постановлениях, арест Ocean Plaza и "ИС Лыбидь" является чрезмерно обременительным и несоразмерным с задачами уголовного производства.

Решением суда запрещаются какие-либо расходные операции "ИС Лыбидь" за пределы Украины, а также выплата дивидендов гражданам и юридическим лицам иностранных государств и любые другие выплаты на счета, открытые в иностранных банках, и счета нерезидентов Украины.

В то же время недавно стало известно, что арестованные корпоративные права Ocean Plaza передали в АРМА.

Досудебное расследование установило, что деньги, полученные от деятельности ТРЦ, перечислялись посредством цепи финансовых операций в адрес граждан россии, которые в дальнейшем использовали их, в частности, для финансирования производства и поставки боеприпасов вооруженным силам рф.

Контекст

Киевский ТРЦ Ocean Plaza, связанный с другом российского диктатора владимира путина, бизнесменом Аркадием Ротенбергом, недавно был полностью закрыт. Он фактически приостановил работу сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину, 24 февраля. Работали всего несколько магазинов и супермаркет на нулевом этаже.

Через кипрскую Ocean Plaza Project Ltd 33% торгового центра принадлежат компании UPD Holdings Limited, которой ранее владел бизнесмен Василий Хмельницкий. Другая компания принадлежит группе "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в стране-агрессоре. Ее основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг. До 2019 года ее контролировала Лилия Ротенберг, дочь российского олигарха Аркадия Ротенберга, который фактически построил Крымский мост.

В россии Ротенбергу принадлежит большое количество бизнесов, в частности компания "Минудобрения". Более 75% продукции его бизнеса ранее уходило на экспорт, половину из которого поставляли через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”. Он проходит как через россию, так и через Украину, в частности через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через "Одесский припортовый завод" в другие страны. Этой же схемой пользовался еще один российский завод – "ТольятиАзот" – для транспортировки аммиака через Украину. С 24 февраля этот аммиакопровод прекратил работу.