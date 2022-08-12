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Приятель кадырова пытал подростка в Киевской области – СБУ

Приятель кадырова пытал подростка в Киевской области – СБУ

КИЕВ. 12 августа. УНН. СБУ установила, что приятель главы чеченской республики рамзана кадырова – бисаев анзор салладиевич – пытал подростка во время временной оккупации Киевской области в марте 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"СБУ идентифицировала друга Кадырова, который пытал несовершеннолетнего во время временной оккупации Киевской области. Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) росгвардии в чеченской республике "ахмат" – бисаев анзор салладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение Кадырова", – говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, в начале марта оккупант вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных домов в поселке Бабинцы Бучанского района и похитил подростка.

Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, захватчики требовали от него информацию о расположении украинских войск.

Когда пытка не дала "желаемого результата", парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы.

После освобождения Киевской области злоумышленник сбежал в россию. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению оккупанта к ответственности.

Источник: УНН
Теги: СБУ
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