Работники одного из предприятий МХП присоединились к благотворительному забегу для сбора средств на аппараты для лечения раненых

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сотрудники “Мироновской птицефабрики” присоединились к виртуальному благотворительному забегу “Вместе мы сила”, который организовал благотворительный фонд “МХП-Громаде”. Цель акции – собрать средства на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.

Цитата

“Наши сотрудники собрались на городском стадионе Канева и приняли участие в спортивной пробежке ради доброго дела – сбора средств на приобретение вакуумных аппаратов для лечения ран. К слову, такое оборудование втрое сокращает пребывание в больнице наших раненых защитников и значительно ускоряет их выздоровление”, – говорится в сообщении.

Детали

Благотворительный виртуальный забег “Вместе мы сила” стартовал 1 июля и продлится до 1 сентября. Чтобы принять в нем участие необходимо:

– зарегистрироваться на сайте;

– скачать стартовый номер;

– внести любой благотворительный взнос;

– пробежать любое расстояние в удобное для вас время.

Напомним

По состоянию на конец июля благотворительный фонд “МХП-Громаде” собрал уже 120 тыс. грн на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.