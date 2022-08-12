Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,2414 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Бизнеса
Архив
4680

Работники одного из предприятий МХП присоединились к благотворительному забегу для сбора средств на аппараты для лечения раненых

Работники одного из предприятий МХП присоединились к благотворительному забегу для сбора средств на аппараты для лечения раненых

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сотрудники “Мироновской птицефабрики” присоединились к виртуальному благотворительному забегу “Вместе мы сила”, который организовал благотворительный фонд “МХП-Громаде”. Цель акции – собрать средства на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.

Цитата

“Наши сотрудники собрались на городском стадионе Канева и приняли участие в спортивной пробежке ради доброго дела – сбора средств на приобретение вакуумных аппаратов для лечения ран. К слову, такое оборудование втрое сокращает пребывание в больнице наших раненых защитников и значительно ускоряет их выздоровление”, – говорится в сообщении.

Детали

Благотворительный виртуальный забег “Вместе мы сила” стартовал 1 июля и продлится до 1 сентября. Чтобы принять в нем участие необходимо:

– зарегистрироваться на сайте;
– скачать стартовый номер;
– внести любой благотворительный взнос;
– пробежать любое расстояние в удобное для вас время.

Напомним

По состоянию на конец июля благотворительный фонд “МХП-Громаде” собрал уже 120 тыс. грн на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых. 

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.

Источник: УНН
Теги: МХП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.