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Жатва-2022: собрали уже 20,8 млн тонн зерна

Жатва-2022: собрали уже 20,8 млн тонн зерна

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Украине аграрии собрали 20,8 млн тонн зерна нового урожая, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

Цитата

"Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 5,5 млн га (49%) при урожайности 38,1 ц/га, намолочено 20,8 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

Детали

Так, Николаевская и Закарпатская области полностью завершили уборку культур ранней группы. Рапса и гороха обмолочено уже 95%, пшеницы 82%, ячменя 89%.

Сельхозтоваропроизводители Одесской и Днепропетровской областей намолотили более 2 млн тонн зерна каждая, еще 5 областей пересекли миллионный показатель сбора зерновых.

Результаты по Украине, по данным Минагрополитики, следующие:

  • пшеницы обмолочено 3,8 млн га, при урожайности 40,1 ц/га намолочено 15,4 млн тонн;
  • ячменя обмолочено 1,4 млн га, при урожайности 34,4 ц/га намолочено 4,9 млн тонн;
  • гороха обмолочено 106 тыс. га, при урожайности 22,4 ц/га намолочено 239 тыс. тонн.

Кроме того, сбор озимого рапса проведен на площади 1 млн 42 тыс. га, намолочено 2,9 млн тонн семян при урожайности 27,9 ц/га.

Высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области - 62,0 ц/га.

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Источник: УНН
Теги: урожай, зерно, Минагрополитики
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