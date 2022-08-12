Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,2414 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
7920

В центре Черновцов снесли памятник красноармейцу

В центре Черновцов снесли памятник красноармейцу

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Черновцах на Соборной площади демонтировали памятник красноармейцу. Об этом сообщает Черновицкий городской совет, передает УНН.

Цитата

"Дольше "возились" с документами. Всего за час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Зато переместим туда, где ему место", – говорится в сообщении.

Добавим

9 августа в Черновцах на заседании исполнительного комитета городского совета приняли решение перенести советские памятники с Соборной площади и парка Шевченко в другое место.

Напомним

В Харькове снесли памятник князю Александру Невскому.

Источник: УНН
Теги: Черновцы и Черновицкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.