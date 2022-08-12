россия ежедневно теряет 500 своих военных в войне против Украины - NYT

КИЕВ. 12 августа. УНН. Российская армия ежедневно теряет 500 своих военнослужащих в неспровоцированной войне против Украины. Как пишет The New York Times, из-за этого военные усилия россии замедлились и превратились в изнурительное прозябание, передает УНН.

Детали

По данным чиновников Администрации президента США Джо Байдена и военных экспертов, слишком высокий уровень российских потерь в Украине означает, что российский диктатор Владимир Путин не сможет достичь одной из своих ключевых целей в Украине – захватить весь восточный регион государства в этом году.

Отмечается, что медленные темпы российской агрессии на востоке были еще более замедлены в связи с прибытием американских реактивных систем залпового огня, позволивших украинским войскам отбить некоторые территории и усложнили доступ российских солдат в другие районы.

Сейчас оккупантам удалось захватить Луганскую область, однако в Донецкой области их продвижение застопорилось, в немалом из-за больших потерь.

Цитата

“Я считаю, что россияне, вероятно, потеряли 70 – 80 тысяч человек меньше, чем за шесть месяцев. Они добились определенных успехов на востоке, хотя и не очень больших за последние пару недель. Но это обошлось российским военным очень дорого из-за хорошей тактики действий украинских военных, а также помощи, которую они получили", – заявил заместитель министра обороны по политике Колин Кал.

Также два других американских чиновника отметили, что среди тех 70-80 тысяч человек – есть около 20 тысяч погибших. Из этого числа 5 тысяч человек, по всей вероятности, являются наемниками ЧВК "Вангера".

Эксперты добавили, что их оценки потерь основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, социальных сетях и сообщениях СМИ на местах.

Дополнение

По данным Генштаба, потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43,2 тыс. человек, 1849 танков, 233 самолетов и сотен единиц военной техники.