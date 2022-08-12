Приговор Грымчака не пересмотрели, он отбывает наказание в колонии – спикер САП

КИЕВ. 12 августа. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не возобновила срок обжалования приговора экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Он отбывает наказание в колонии, его приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом журналисту УНН сообщила спикер САП Ольга Постолюк.

Детали

На вопрос, отбывает ли Грымчак наказание в Бориспольской исправительной колонии №119, Постолюк ответила: "Отбывает".

Также она сообщила, что Апелляционная палата ВАКС не возобновила срок обжалования его приговора.

Дополнение

24 февраля 2022 года Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

2 июня приговор Грымчака вступил в силу.

14 августа 2019 года задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 миллиона долларов за предоставление “определенных услуг”.