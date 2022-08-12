Шредер подал в суд из-за лишения его привилегий бывшего канцлера ФРГ

КИЕВ. 12 августа. УНН. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал иск в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием восстановить привилегии бывшего главы правительства, частично отозванные в мае. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Юридическая команда Шредера считает, что решение бюджетного комитета парламента лишить бывшего канцлера привилегий является незаконным. Соответствующий иск от его имени был направлен в административный суд Берлина. Шредер требует, чтобы ему вернули офис бывшего канцлера и восстановили штат сотрудников.

О закрытии офиса бывшего канцлера стало известно в мае. Как заявили в комитете Бундестага по бюджету, спецобеспечение бывших канцлеров отныне будет обосновано не статусом, а выполняемыми ими обязательствами.

Шредера резко раскритиковали за его приверженность российским энергетическим компаниям и близость к президенту россии владимиру путину. Однако бюджетный комитет не обосновал частичную отмену привилегий Шредера ни его работой в энергетических компаниях, ни его отношением к войне россии против Украины.

Бывший канцлер будет продолжать получать пенсию в размере 8300 евро, за ним сохранят охрану. По подсчетам СМИ, Бундестаг ежегодно выделял около 400 тысяч евро в год в офис Шредера.

Ранее

Герхард Шредер занимал должность канцлера с 1998 по 2005 год. Несмотря на войну в Украине, он отказался разорвать связи с путиним.

Такая позиция бывшего канцлера поставила в затруднительное положение СДПГ, которая также является партией канцлера Олафа Шольца. Немецкая СДПГ исторически выступала за тесные связи с россией, родившиеся из "восточной политики" - политики сближения и диалога с тогдашним Советским Союзом, разработанной бывшим канцлером Вилли Брандтом в 1970-х годах.

Шредера также широко критиковали за то, что он занимал ряд доходных постов в российских энергетических гигантах, и только после сильного общественного давления Шредер в мае отказался от места в совете директоров российской энергетической группы "Роснефть".