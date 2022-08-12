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В Донецкой области повреждено более 18 тысяч объектов инфраструктуры. Количество разрушений ежедневно увеличивается

В Донецкой области повреждено более 18 тысяч объектов инфраструктуры. Количество разрушений ежедневно увеличивается

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Донецкой области, по состоянию на 12 августа, повреждено более 18 тысяч объектов инфраструктуры. Об этом на брифинге сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

“Сейчас в Донецкой области частично или полностью повреждено 18596 объектов. Это по территории области, без учета Мариуполя и Волновахи”, – сообщил глава ОВА.

Детали

Он добавил, что из 95% поврежденных объектов – 40% полностью разрушены. Разрушениям подвергаются, в частности, как коммунальные предприятия, так и жилые дома. Та фиксация, которая проводится военной администрацией – имеет тенденцию к увеличению разрушенных зданий", - добавил Кириленко.

Дополнение

С 11 августа в Донецкой области начнет действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Особый режим будет предусматривать:
• запрет на безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);
• запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, что перевозит с целью реализации алкогольные напитки и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфекционных средств).

Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск “Хортица” генерал-полковник Александр Сырский.

Как отметил Кириленко, такой шаг направлен на усиление оборонных способностей. Особый режим установлен на период действия военного положения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Украина, война
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