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Крымским татарам начали выдавать долгосрочных видов на жительство в Турции

Крымским татарам начали выдавать долгосрочных видов на жительство в Турции

КИЕВ. 12 августа. УНН. Миграционная служба МВД Турции с начала августа начала выдачу долгосрочного вида на жительство крымским татарам. За ними признали статус «соотечественников с тюркскими корнями». Ранее под этот статус подпадали турки-ошук, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu, информирует УНН.

Детали 

Согласно турецкому законодательству, для получения вида на долгосрочное жительство лицо, не являющееся гражданином Турции, должно непрерывно проживать в стране в течение 8 лет. Но с августа введена практика выдачи вида на долгосрочное жительство, которые дают крымским татарам «право бессрочно находиться» в стране. Те, кто хочет воспользоваться этим правом, смогут обратиться в провинциальные управления миграционной администрации с необходимыми документами после записи на «e-ikamet.goc.gov.tr».

Согласно официальным данным, долгосрочный вид на жительство имеют 75% иностранцев, проживающих в Турции, с тюркскими корнями. Так, только 5% проживающих в Турции иностранцев имеют долгосрочное разрешение на проживание.

Дополнение 

В приложении госуслуг "Дія" стартовало бета-тестирование пенсионного удостоверения и виды на временное или постоянное проживание.

Источник: УНН
Теги: крымские татары, Турция, миграция
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