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Некоторые граждане решают возвращаться на Донетчину, несмотря на обязательную эвакуацию – ОВА

Некоторые граждане решают возвращаться на Донетчину, несмотря на обязательную эвакуацию – ОВА

КИЕВ. 12 августа. УНН. Некоторые жители Донецкой области возвращаются в регион, несмотря на распоряжение Правительства об обязательной эвакуации населения с этих территорий. Об этом на брифинге сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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“С начала полномасштабного вторжения из 1 млн 670 тысяч сейчас остаются около 350 тысяч населения. Эта цифра несколько плавающая – от 350 до 380 тысяч, потому что некоторая часть решает возвращаться”, – констатировал он.

Детали

В то же время Кириленко добавил, что после того, как Правительством было предоставлено распоряжение о проведении обязательной эвакуации – сейчас проводится целенаправленная эвакуация по определенным областям.

Дополнение

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что большое количество населенных пунктов юга и востока Украины зимой останутся без света и отопления, поэтому уже сейчас необходимо эвакуироваться.

При этом, по ее словам, с начала августа во время обязательной эвакуации из Донецкой области выехали почти 4 тыс. человек, а из временно оккупированных территорий – 12 тысяч.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Украина, война
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