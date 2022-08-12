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В Украине военное положение и мобилизация будут продлены на 90 суток – нардеп

В Украине военное положение и мобилизация будут продлены на 90 суток – нардеп

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Украине военное положение и общая мобилизация будут продлены на 90 суток. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует УНН.

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«... военное положение и мобилизация будет продлено на 90 суток с 23 августа ... (до 21 ноября выходит)», - написал Железняк.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации.

Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.

На днях Ярослав Железняк сообщал, что на ближайшем пленарном заседании Верховная Рада снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, мобилизация, законопроект
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