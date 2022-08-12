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Резников: территориальный компромисс с рф – это выход Украины на границы 1991 года

Резников: территориальный компромисс с рф – это выход Украины на границы 1991 года

Алексей Резников

КИЕВ. 12 августа. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с россией – это выход Украины на границы 1991 года. Об этом он сообщил в эфире DR Denmark, передает УНН.

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«Контрнаступление нам необходимо для освобождения территорий, именно поэтому мы его анонсировали как факт. Наши люди и партнеры ждут активных действий, наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия. Наша главная цель – это освобождение всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года, включая Херсон, Мариуполь, Бердянск, Луганск, Донецк и конечно Крым», - сказал Резников.

Детали

По его словам, вопрос «компромиссов» с российской федерацией можно допускать только тогда, когда у Украины будет стабильная поддержка союзников и понимание архитектуры безопасности на годы вперед.

«Компромисс возможен, только когда россияне выведут войска из Украины и будут обсуждаться вопросы соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев, за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс – это выход Украины на границы 1991 года», - сказал Резников.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не откажется от Крыма, и российская война, которая началась с полуострова, должна закончиться его освобождением.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что "картина победы" в войне, начатой ​​россией, сместилась до полного освобождения украинских территорий от российской оккупации.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Алексей Резников
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