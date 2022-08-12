Россияне получили отпор при попытке наступательного боя в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина

КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские оккупанты пытались вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина, но получили отпор и бежали. Провалилась попытка рашистов провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Сообщается, что на Славянском направлении оккупанты оказывали огненное влияние на позиции Сил обороны возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана.

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«Враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Получил отпор и скрылся. На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звановки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка», - отмечается в сообщении.

Детали

Кроме того, потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки.

«Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки наши защитники подавили и отбросили оккупантов на предыдущие позиции», - говорится в сообщении.

Также оккупанты наступали в направлении Егоровка – Павловка. Враг был остановлен и отброшен назад.

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Кроме того, Генштаб информирует о ситуации по другим направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. По имеющейся информации, 11 августа текущего года была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил беларуси к применению.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юровского, Белополья, Атынского и Ястребиного в Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Старый Салтов, Мосьпаново, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебьяже, Коробочкино, Слобожанское и Чепиль.

Противник задействовал штурмовую и армейскую авиацию для ударов вблизи Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огненное влияние противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковловки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя и Белогорья. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового.

Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении.