россия в Черном и Азовском морях сосредоточила два корабля-носителя крылатых ракет

КИЕВ. 12 августа. УНН. В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования», - говорится в сообщении.

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11 августа сообщалось, что вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море недалеко от побережья Крыма. 2 ракетных носителя и 2 вдк – на боевом дежурстве.