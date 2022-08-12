Семейная ссора в Черногории завершилась убийством по меньшей мере семи человек

КИЕВ. 12 августа. УНН. По меньшей мере, семь человек погибли в результате стрельбы, которая произошла около 16:00 в поселке Медовина неподалеку от старой столицы Черногории. Об этом УНН пишет со ссылкой на RTCG.

Детали

Трагедии предшествовал семейный конфликт, после которого нападающий беспорядочно расстреливал прохожих на улице. Нападающий также стрелял в полицию и был убит в ходе стычки.

По неофициальной информации, 34-летний мужчина убил как минимум семь человек.

От очевидцев на месте происшествия стало известно, что нападающий ходил по населенному пункту и беспорядочно стрелял в случайно оказавшихся там граждан.

Некоторые черногорские СМИ пишут, что погибших может быть более 10 человек.

По неофициальным данным, также был ранен один полицейский.

Официальных комментариев пока не поступало.