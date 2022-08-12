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россияне на Южнобужском направлении пытаются восстановить боеспособность подразделений после потерь

россияне на Южнобужском направлении пытаются восстановить боеспособность подразделений после потерь

КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские оккупанты пытаются восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери во время боевых действий на Южнобужском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Сообщается, что на Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового.

Цитата

«Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери во время боевых действий на указанном направлении», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что растут потери российских оккупационных войск в живой силе.

«В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях», - говорится в сообщении.

Дополнение

Российская армия ежедневно теряет 500 своих военнослужащих в неспровоцированной войне против Украины. Как пишет The New York Times, из-за этого военные усилия россии замедлились и превратились в изнурительное прозябание.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, война
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