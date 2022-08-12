Николаевская область: ПВО сбила российскую ракету над Домановкой

КИЕВ. 12 августа. УНН. Система ПВО сбила российскую ракету над Домановкой в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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«ПВО сбило вражескую ракету над Домановкой», - сообщил Ким.

Дополнение

12 августа утром на Николаевщине русские оккупанты обстреляли село Парутино в Николаевском районе, ночью продолжались обстрелы по Широковской общине в Баштанском районе. В результате вчерашних обстрелов погибла женщина.