Новости: Криминал и ЧП
12 августа 2022, 19:43 • Анна Мурашко • 15225
Николаевская область: ПВО сбила российскую ракету над Домановкой
КИЕВ. 12 августа. УНН. Система ПВО сбила российскую ракету над Домановкой в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
«ПВО сбило вражескую ракету над Домановкой», - сообщил Ким.
Дополнение
12 августа утром на Николаевщине русские оккупанты обстреляли село Парутино в Николаевском районе, ночью продолжались обстрелы по Широковской общине в Баштанском районе. В результате вчерашних обстрелов погибла женщина.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram