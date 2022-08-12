Новости: Общество
12 августа 2022, 19:48 • Анна Мурашко • 11790
Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска, есть жертвы
фото из соцсетей
КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские захватчики ударили по частному сектору Краматорска. По предварительной информации, есть жертвы. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, передает УНН.
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«Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации есть жертвы», - сообщил Гончаренко.
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12 августа, ночью российские военнослужащие нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. Разрушения получили дома в частном секторе, предварительно, без пострадавших.
Источник: УНН
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