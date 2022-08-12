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Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска, есть жертвы

Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска, есть жертвы

фото из соцсетей

КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские захватчики ударили по частному сектору Краматорска. По предварительной информации, есть жертвы. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, передает УНН.

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«Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации есть жертвы», - сообщил Гончаренко.

Дополнение

12 августа, ночью российские военнослужащие нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. Разрушения получили дома в частном секторе, предварительно, без пострадавших.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, Краматорск
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