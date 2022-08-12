11 человек убиты, 6 ранены в результате стрельбы из-за семейной ссоры в Черногории

КИЕВ. 12 августа. УНН. В поселке Медовина в Черногории, 11 человек погибли, шестеро получили ранения, в том числе сотрудник полиции из-за семейной ссоры. Эту информацию изданию RTCG подтвердили в Государственной службе Управления полиции, передает УНН.

Детали

Трагедии предшествовал семейный конфликт, после которого нападающий беспорядочно расстреливал прохожих на улице. Нападающий также стрелял в полицию и был убит в ходе стычки.

Раненые были госпитализированы в больницу.

По неофициальной информации, нападающий — 34-летний мужчина, также стрелявший в детей.

От очевидцев происшествия известно, что нападающий ходил по населенному пункту и беспорядочно стрелял в граждан случайно оказавшихся там.