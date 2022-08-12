Враг выпустил по Запорожью пять снарядов: есть разрушение инфраструктуры, известно о раненой женщине

КИЕВ. 12 августа. УНН. Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram, передает УНН.

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"Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Сейчас известно об одной раненой женщине", - написал Старух и добавил, что информация впоследствии будет уточнена.

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Глава ОВА призвал соблюдать правила воздушной тревоги.

"Помним о неразглашении информации", - резюмировал Старух.

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