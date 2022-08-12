Враг выпустил по Запорожью пять снарядов: есть разрушение инфраструктуры, известно о раненой женщине
КИЕВ. 12 августа. УНН. Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Сейчас известно об одной раненой женщине", - написал Старух и добавил, что информация впоследствии будет уточнена.
Добавим
Глава ОВА призвал соблюдать правила воздушной тревоги.
"Помним о неразглашении информации", - резюмировал Старух.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска, есть жертвы