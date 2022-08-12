Удары россии по Запорожью: есть сведения о "прилетах" в пригород

КИЕВ. 12 августа. УНН. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что есть сведения о "прилетах" в пригород Запорожье, передает УНН.

Цитата

"Есть сведения о "прилетах" в пригород Запорожье. Информация требует дополнительного уточнения", - сообщил Куртев.

Детали

Зафиксированы ракетные удары по инфраструктурному объекту и АЗС, расположенным в Шевченковском районе.

По предварительной информации, там было 5 "прилетов". Возник пожар. В настоящее время известно об одной пострадавшей женщине.

Дополнение

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье.