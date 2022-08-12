Зеленский провел разговор с Папой Римским: говорили о страшных преступлениях россии против Украины
КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Зеленский проинформировал его о страшных преступлениях россии против Украины, передает УНН.
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«Провел разговор с Папой Римским. Проинформировал об агрессии, которую рф совершает против Украины, о страшных преступлениях россии. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор совершает в Украине», - написал Зеленский в Twitter.
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Папа Римский хочет совершить визиты в Москву и Киев.
Украинская сторона считает, что визит Папы Римского Франциска в Украину усилит роль понтифика в восстановлении мира на нашей земле.