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Вечерний удар по Краматорску: известно о двух погибших и 13 раненых

Вечерний удар по Краматорску: известно о двух погибших и 13 раненых

КИЕВ. 12 августа. УНН. Из-за вечернего вражеского удара по Краматорску погибли два человека, ранены 13 гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

«Очередной удар по Краматорску — по оперативной информации, доподлинно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских. Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, начался пожар в частном секторе», - сообщил Кириленко.

Детали

По его словам, на месте работают правоохранители и спасатели. Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить.

Дополнение

Российские захватчики ударили по частному сектору Краматорска. По предварительной информации, есть жертвы.

12 августа, ночью российские военнослужащие нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. Разрушения получили дома в частном секторе, предварительно, без пострадавших.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, обстрелы
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