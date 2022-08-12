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Черногория выслала русского дипломата. Москва пообещала ответить

Черногория выслала русского дипломата. Москва пообещала ответить

КИЕВ. 12 августа. УНН. Черногория в пятницу приказала российскому дипломату покинуть страну из-за нарушения норм. Москва пообещала ответ, информирует УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Черногории объявило о высылке в Twitter, но не сообщило подробности.

Балканская страна ранее присоединилась к международным санкциям против россии из-за ее вторжения в Украину. 

Реакция рф

"россия даст соответствующий ответ", — цитирует агентство ТАСС слова официального представителя мид россии на вопрос о возможных ответных мерах.

Добавим

В марте и апреле МИД Черногории приказал оставить страну пяти российским дипломатам из-за нарушения дипломатических норм.

В конце мая Москва приказала дипломату из Черногории покинуть россию.

Источник: УНН
Теги: дипломат, Черногория
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