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12 августа 2022, 21:33 • Галина Крижановская • 14190
Черногория выслала русского дипломата. Москва пообещала ответить
КИЕВ. 12 августа. УНН. Черногория в пятницу приказала российскому дипломату покинуть страну из-за нарушения норм. Москва пообещала ответ, информирует УНН.
Детали
Министерство иностранных дел Черногории объявило о высылке в Twitter, но не сообщило подробности.
Балканская страна ранее присоединилась к международным санкциям против россии из-за ее вторжения в Украину.
Реакция рф
"россия даст соответствующий ответ", — цитирует агентство ТАСС слова официального представителя мид россии на вопрос о возможных ответных мерах.
Добавим
В марте и апреле МИД Черногории приказал оставить страну пяти российским дипломатам из-за нарушения дипломатических норм.
В конце мая Москва приказала дипломату из Черногории покинуть россию.
Источник: УНН
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