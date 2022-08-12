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В результате обстрелов Запорожья умерла женщина, еще двое получили ранения

В результате обстрелов Запорожья умерла женщина, еще двое получили ранения

КИЕВ. 12 августа. УНН. Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев в своем Telegram сообщил новые подробности вечернего обстрела города. От обстрелов умерла одна женщина и двое получили ранения. Об этом информирует УНН.

Цитата

"От полученных травм одна женщина умерла по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь", - доложил Куртев.

Напомним

Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушения подверглись’объектам инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война с Россией, обстрелы, жертвы
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