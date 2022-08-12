У рашистов за сутки минус одна база и три склада боеприпасов

КИЕВ. 12 августа. УНН. За сутки, 12 августа, украинские военные уничтожили 3 склада с боеприпасами и 1 базу захватчиков. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

Вооруженные Силы Украины уничтожили 3 склада с боеприпасами в Макеевке, Горловке и в Бориславском районе Херсонской области. К тому же у рашистов минус одна база в Васильевском районе на Запорожье.

Напомним

Из-за вечернего вражеского удара по Краматорску погибли два человека, ранены 13 гражданских.