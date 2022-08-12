Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
14595

У рашистов за сутки минус одна база и три склада боеприпасов

У рашистов за сутки минус одна база и три склада боеприпасов

КИЕВ. 12 августа. УНН. За сутки, 12 августа, украинские военные уничтожили 3 склада с боеприпасами и 1 базу захватчиков. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

Вооруженные Силы Украины уничтожили 3 склада с боеприпасами в Макеевке, Горловке и в Бориславском районе Херсонской области. К тому же у рашистов минус одна база в Васильевском районе на Запорожье.

Напомним

Из-за вечернего вражеского удара по Краматорску погибли два человека, ранены 13 гражданских.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, база, склад
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.