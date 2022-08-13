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Арестович заверил, что атаки из Беларуси не будет и что в РФ не будет объявлена мобилизация

Арестович заверил, что атаки из Беларуси не будет и что в РФ не будет объявлена мобилизация

Алексей Арестович

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 13 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что удара с Белоруссии по Украине не будет и что в РФ не будет объявлена мобилизация. Об этом информирует УНН.

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«Не будет ни одного удара из Беларуси, не будет мобилизации в России, не будет массовых ракетных ударов, противник не пройдет и не захватит Бахмут за два часа, а также Марьинку и Авдеевку», – уверяет Арестович.

Напомним

Российские захватчики собрали на юге страны около 30 БТГ, так оккупанты готовятся к наступлению на Кривой Рог и Николаев. 

Он подчеркнул, что оккупантам поставили задачу быть готовыми к наступлению на Николаев и Кривой Рог до 6 августа, но сроки итоговой подготовки могут смещаться.

Источник: УНН
Теги: Алексей Арестович
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