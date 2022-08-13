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13 августа 2022, 03:18 • Юрий Свиридюк • 6945
На юге Калифорнии зафиксировали редкое природное явление - "огненный смерч"
КИЕВ. 13 августа. УНН. На юге Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса, 10 августа зафиксировали редкое природное явление - "огненный смерч". Об этом сообщает УНН.
Детали
10 августа у озера на юге Калифорнии из-за жары и сильных ветров возник "огненный смерч". Огненный вихрь (или "огненный дьявол") сформировался, когда горячий сухой воздух встретился с лесным пожаром. Спасатели сообщили, что жителям ничего не угрожает.
К тушению пожаров привлекали вертолеты.
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Источник: УНН
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