КИЕВ. 13 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты с самолета Су-35 атаковали ракетой Х-59 Николаевскую область. Об этом информирует УНН.

Детали

Вражеская штурмовая авиация и вертолеты 7 раз атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения и освобождены населенные пункты.

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"Стремясь разрушать инфраструктуру Николаевской области и психологически давить на жителей Одесской области, враг с самолета Су-35, по направлению Черного моря, атаковал ракетой Х-59 западную часть Николаевской области", – говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, потерь и разрушений нет.

Справка

Су-35—советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения.