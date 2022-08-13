В Житомирской области 81% школ обеспечены укрытиями, – ОВА

КИЕВ. 13 августа. УНН. Житомирская ОВА сообщает, что в области 81% заведений общего среднего образования обеспечены укрытиями. Об этом информирует УНН.

Детали

В настоящее время во всех 66 территориальных общинах области продолжается работа комиссий по обследованию учебных заведений, к которым привлечены все ответственные стороны за подготовку к новому учебному году.

По информации Департамента образования и науки Житомирской ОВА, по состоянию на 10 августа сеть учебных заведений Житомирской области насчитывает 1 292 заведения.

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«Из 554 заведений общего среднего образования области 450 (81%) имеют укрытия разного типа: 417 – собственные укрытия и еще 33 учебных заведения будут подвозить детей в базовые школы», - говорится в сообщении.

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Как сообщает ОВА, результаты опроса родителей в 59 территориальных общин области показывают, что дистанционную форму обучения поддерживают 62,8%, а очное обучение – 37,2%.

Напомним

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на начало августа около 36% учебных заведений в Украине готовы к офлайн-обучению.