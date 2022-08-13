S&P и Fitch снизили рейтинг Украины в иностранной валюте

КИЕВ. 13 августа. УНН. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch в пятницу снизили рейтинги Украины в иностранной валюте до выборочного дефолта и ограниченного дефолта, поскольку они считают реструктуризацию долга страны проблемной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ранее на этой неделе зарубежные кредиторы Украины поддержали запрос страны на двухлетнюю заморозку выплат почти по 20 миллиардам долларов международных облигаций. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что этот шаг сэкономит Украине около 6 миллиардов долларов на выплатах.

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«Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем эту операцию как проблемную и равнозначную дефолту», — заявили в S&P.

S&P дабавили, что макроэкономический и фискальный стресс, вызванный вторжением России в Украину, может ослабить способность украинского правительства оставаться в курсе долгов в национальной валюте, и снизило рейтинг восточноевропейской страны в национальной валюте.

Как отметили в издании, из-за войны Украине угрожает экономический спад на 35-45% в 2022 году и ежемесячный бюджетный дефицит в размере 5 миллиардов долларов.

Напомним

Держатели евробондов одобрили предложение Украины об отсрочке выплат на два года.