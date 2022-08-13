Оккупанты обстреляли два района Харькова, - мэр

КИЕВ. 13 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram сообщил, что российские военные обстреляли два района города, передает УНН.

Детали

Как отмечает мэр города, от ночных обстрелов Харькова пострадал центр, Немышлянский и Слободской район.

Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками иссечено несколько троллейбусов.

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"Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных заведений, транспорта, а людей их жилья", – написал Терехов.

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Этой же ночью оккупанты обстреляли Никополь