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Оккупанты обстреляли два района Харькова, - мэр

Оккупанты обстреляли два района Харькова, - мэр

КИЕВ. 13 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram сообщил, что российские военные обстреляли два района города, передает УНН.

Детали

Как отмечает мэр города, от ночных обстрелов Харькова пострадал центр, Немышлянский и Слободской район.

Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками иссечено несколько троллейбусов.

Цитата

"Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных заведений, транспорта, а людей их жилья", – написал Терехов.

Добавим

Этой же ночью оккупанты обстреляли Никополь

Источник: УНН
Теги: обстрелы, Харьков и Харьковская область
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